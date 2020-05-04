Ночной туман и гололедица ожидают районы Карелии

О погоде на пятое мая рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

Во вторник, пятого мая, в районах Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ночью местами туман, на севере на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, северный; на юге северо-восточный слабый.

Температура воздуха ночью: +2,+7 градуса, при прояснениях до -2 градусов.

Днем: +11, +16 градусов, на севере и у водоемов до +7 градусов.

В Петрозаводске ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Ветер северный, северо-восточный слабый.

Температура воздуха ночью: +2, +4 градуса. Днем: +12, +14 градусов.