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Ночной туман и гололедица ожидают районы Карелии

Новости. Погода
17:00, 04 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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О погоде на пятое мая рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

Во вторник, пятого мая, в районах Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ночью местами туман, на севере на дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, северный; на юге северо-восточный слабый.

Температура воздуха ночью: +2,+7 градуса, при прояснениях до -2 градусов.

Днем: +11, +16 градусов, на севере  и  у водоемов до +7 градусов.

В Петрозаводске ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Ветер северный, северо-восточный слабый.

Температура воздуха ночью:  +2, +4 градуса. Днем: +12, +14 градусов.

 

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