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Ночные патрули добровольцев помогали прохожим согреться на холодных улицах

Новости. Общество
10:42, 10 Декабря 2021
фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Республики Карелия / ВК

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Отряд «ЛизаАлерт» совместно с добровольцами школы первой помощи «Подорожник» провели ночные выезды для оказания помощи на холодных улицах.

Восьмого и девятого декабря представители отряда «ЛизаАлерт» совместно с добровольцами школы первой помощи «Подорожник» провели первые выезды «Ночного патруля». Об этом информирует паблик карельского отряда «ЛизаАлерт».

«Оказать помощь замерзшему человеку, отогреться и помочь добраться до дома — вот основные задачи, которые ставятся перед участниками „Ночного патруля“. Двигаясь с минимальной скоростью, экипажи объезжают заранее определенные для патрулирования районы, стараясь охватить большую часть города», — пояснили задачи добровольцы.

В первый день было сформировано 4 экипажа по 2-3 человека, во второй — 2 экипажа по 2 человека. Всего в патруле участвовало 13 добровольцев. У волонтеров были термосы с горячим чаем. Патрулирование с 22.30 до 1.30 прошло без происшествий.

Ранее сообщалось, что поисковый отряд «ЛизаАлерт» набирает добровольцев в Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2021-12-10 14:11:37
"Значит, сегодня развозим жителей. Для начала отвезите меня домой."
Hовый
2021-12-10 13:38:12
Скорей бы уже местечковый блогер ввел войска. Люди на улицах замерзают.
Leopol'd
2021-12-10 13:13:26
Кого они там, в самом центре ищут?! Вам на ключевую, сулажгору...
Полезный кир
2021-12-10 11:49:22
Вот,есть повод из дома к любовнице смыться .
David.
2021-12-10 11:33:10
Что за треш? С клубешника бухого не подкините? :)
кир
2021-12-10 12:18:41
David., согласен. :)
Полезный
2021-12-10 11:25:57
На площади ленина очень удобно гранты осваивать
Гость
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