Ночные патрули добровольцев помогали прохожим согреться на холодных улицах

Отряд «ЛизаАлерт» совместно с добровольцами школы первой помощи «Подорожник» провели ночные выезды для оказания помощи на холодных улицах.

Восьмого и девятого декабря представители отряда «ЛизаАлерт» совместно с добровольцами школы первой помощи «Подорожник» провели первые выезды «Ночного патруля». Об этом информирует паблик карельского отряда «ЛизаАлерт».

«Оказать помощь замерзшему человеку, отогреться и помочь добраться до дома — вот основные задачи, которые ставятся перед участниками „Ночного патруля“. Двигаясь с минимальной скоростью, экипажи объезжают заранее определенные для патрулирования районы, стараясь охватить большую часть города», — пояснили задачи добровольцы.

В первый день было сформировано 4 экипажа по 2-3 человека, во второй — 2 экипажа по 2 человека. Всего в патруле участвовало 13 добровольцев. У волонтеров были термосы с горячим чаем. Патрулирование с 22.30 до 1.30 прошло без происшествий.

Ранее сообщалось, что поисковый отряд «ЛизаАлерт» набирает добровольцев в Карелии.