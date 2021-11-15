Поисковый отряд «ЛизаАлерт» набирает добровольцев в Карелии

Крупнейшая добровольческая поисковая организация России предлагает обучить волонтеров по направлению «Связь».

«Ни один поиск в природной среде не может обойтись без специальных средств связи – радиостанций. В штабе устанавливается стационарный комплект связиста, а пешие группы уходят на задачи с топортативными. Это помогает оперативно обмениваться информацией, передавать важные сообщения, координировать группы. Ведь в лесу зачастую нет сотовой связи. В отряде #ЛизаАлерт «Связь» – это целое направление», - пишут в официальном паблике отряда.

Поисковики готовы обучить всему, что знают сами, объяснить и рассказать обо всем, что касается радиосвязи на поисково-спасательных работах.

Что для этого нужно? Только ваше желание и заполнить анкету.

Напомним, организация «ЛизаАлерт» открыла в Карелии свое отделение. Поисковый отряд принимает заявки от жителей Карелии и оказывает помощь в поиске людей бесплатно.