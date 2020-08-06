Ночные прогулки обернулись для жителя Карелии заключением под стражу

Житель Лоухского района направлен в колонию за нарушения условий и порядка отбытия условного наказания, сообщили в прокуратуре Карелии.
В августе прошлого года 30-летний неоднократно судимый житель поселка Пяозерский был условно осужден за применение насилия в отношении полицейского.
Осужденный не должен был менять постоянного или временного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, два раза в месяц являться на регистрацию в указанный орган, а также не покидать место жительства с 22.00 до 6.00.
В течение 10 месяцев с момента провозглашения приговора житель Карелии четыре раза не явился на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, трижды отсутствовал по месту жительства в ночное время.
В свзязи с этим злоумышленника приговорили к трем годам колонии строгого режима.
Осужденный обжаловал постановление в Верховный суд Карелии.
В удовлетворении жалобы было отказано.
Ранее условно осужденного жителя Карелии отправили в колонию за страсть к загулам.
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