Ночные прогулки обернулись для жителя Карелии заключением под стражу

Житель Лоухского района направлен в колонию за нарушения условий и порядка отбытия условного наказания, сообщили в прокуратуре Карелии.

В августе прошлого года 30-летний неоднократно судимый житель поселка Пяозерский был условно осужден за применение насилия в отношении полицейского.

Осужденный не должен был менять постоянного или временного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, два раза в месяц являться на регистрацию в указанный орган, а также не покидать место жительства с 22.00 до 6.00.

В течение 10 месяцев с момента провозглашения приговора житель Карелии четыре раза не явился на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, трижды отсутствовал по месту жительства в ночное время.

В свзязи с этим злоумышленника приговорили к трем годам колонии строгого режима.

Осужденный обжаловал постановление в Верховный суд Карелии.

В удовлетворении жалобы было отказано.

Ранее условно осужденного жителя Карелии отправили в колонию за страсть к загулам.