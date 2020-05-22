Условно осужденный житель Карелии отправится в колонию за страсть к загулам

Суд принял решение отправить в колонию строгого режима жителя поселка Лоухи, который нарушил порядок отбытия условного наказания из-за пристрастия к выпивке.

Как сообщает сайт прокуратуры Карелии, в апреле прошлого года житель поселка Лоухи был осужден за кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.

В течение испытательного срока осужденный не должен был менять места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, а также ему надлежало являться на регистрацию два раза в месяц.

Осужденный за период с апреля 2019 года совершил 7 административных правонарушений в сфере охраны общественного порядка, в частности, распивал спиртное в общественных местах, появлялся в общественных местах в состоянии опьянения.

Ему неоднократно выносились предупреждения о возможной отмене условного осуждения, информирует прокуратура. Однако предупреждения были проигнорированы, а принимаемые меры профилактического характера не привели к должным результатам. Поэтому уголовно-исполнительная инспекция направила в суд представление об отмене условного осуждения и исполнении назначенного наказания реально.

Суд пришел к выводу о невозможности сохранения осужденному условного наказания, постановил отменить условное осуждение и, с учетом наличия рецидива преступлений, направил гражданина отбывать наказание в исправительную колонию строгого режима. Решение суда не вступило в законную силу, сообщили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что алиментщика из Карелии посадили в тюрьму за границей.