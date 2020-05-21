Алиментщика из Карелии посадили в тюрьму за границей

Мужчина, проживавший ранее в Карелии, задолжал более 430 тысяч рублей на содержание ребенка, сообщили в Управлении судебных приставов по Карелии.

Должник долгое время не появлялся в своей квартире. Поэтому судебные приставы объявили его в розыск.

Выяснилось, что мужчина является фигурантом уголовного дела в республике Беларусь. В 2018 году он был осужден на длительный срок. В 2020 году должника перевели в одну из тюрем Коми.

Приставы отправили руководству тюрьмы постановление о взыскании алиментов с должника.

Мужчина не смог уйти от ответственности – алименты будут снимать с его заработка.

Ранее отец пятерых детей в Карелии не смог отработать алименты, "так как ворота предприятия были закрыты".