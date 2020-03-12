Отец пятерых детей в Карелии не смог отработать алименты, "так как ворота предприятия были закрыты"

В Питкяранте алиментщика отправили в колонию за нежелание отрабатывать долги, сообщили в прокуратуре Карелии.

В Питкяранте местный житель был осужден за неуплату алиментов своим детям без уважительных причин и приговорен к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5 заработка в доход государства.

В течение пяти месяцев после постановления приговора осужденный к отбытию наказания так и не приступил, при этом неоднократно нарушал порядок и условия отбывания наказания.

Так, он по лично полученным уведомлениям 7 раз не являлся в уголовно-исполнительную инспекцию, а также уклонился от явки для отбывания работ по направлению на местное предприятие.

В ходе рассмотрения представления осужденный факты нарушений признал, уважительных причин неявки в инспекцию не привел. По его словам, попасть на предприятие он не смог, так как ворота были закрыты.

Теперь должнику, лишенному родительских прав в отношении пятерых детей, предстоит отбыть 2 месяца в колонии-поселении, куда его направили под конвоем.