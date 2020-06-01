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Ночные заморозки пройдут в Карелии 2 июня

Новости. Погода
17:28, 01 Июня 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Игорь Зотин
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О погоде на 2 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске во второй день лета будет переменная облачность. Без осадков.

Ветер ночью восточный, северо-восточный, днем восточный юго-восточный умеренный.

Ночная температура составит +1, +3 градуса, днем потеплеет до +13, +15.

В районах Карелии также будет переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Ветер ночью восточный, северо-восточный, на севере южный, юго-западный, днем восточный, юго-восточный умеренный.

Ночью похолодает до +2, +7 градусов, по южным и восточным районам местами в воздухе и на почве ожидаются заморозки до -1, -3. Днем воздух прогреется до +11, +16, по западным районам местами до +20 градусов.

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