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Номинантов на высшую литературную премию Карелии определят московские поэты, прозаики и критики

Новости. Общество
16:05, 21 Декабря 2021
фото: © Правительство Карелии

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Премию имени Гавриила Державина «Во славу Отечества» будут присуждать «за приобщение граждан к духовным и культурным ценностям.

Под занавес года в Карелии решили учредить литературную премию главы республики «Во славу Отечества», которая будет носить имя первого губернатора Олонецкой губернии Гавриила Державина. Новую награду литераторам предполагается присуждать «за приобщение граждан к духовным и культурным ценностям», а также за «активную культурно-просветительскую работу, посвященную Карелии».

Однако, как выяснила «Столица на Онего», среди членов премиальной комиссии, которая рассматривает документы соискателей премии уходящего года, не оказалось ни одного более или менее известного карельского писателя, поэта или литературоведа, который мог бы оценить значимость выдвинутых произведений и вклад их авторов в литературу республики. Зато в этот список попали главные редакторы газет «Российский писатель», «День литературы» и «Литературная газета», а также журнала «Молодая гвардия». В состав членов комиссии было включено также почти все руководство Союза писателей России.

Читайте подробнее в статье «Прославляющим Отечество» выплатят по 150 тысяч».  

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Комментарии

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Местечковый блогер
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А хотели чтобы фукс с ермолиной ? :)
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