Норвегия и Финляндия возводят заборы на границе с Россией

На финской границе строительство ограждений планируют завершить к 2026 году.

Норвегия и Финляндия приняли решение о строительстве заборов на участках своих границ с Россией. Официальной причиной называется необходимость предотвращения нелегальной миграции, рассказал об этом в своем личном профиле известный политолог Анатолий Цыганков.

Норвегия планирует возвести забор протяженностью около 200 километров на сухопутных участках границы и вдоль реки. Открытой останется морская граница. Стоимость и сроки строительства пока не уточняются.

Цыганков отметил, что Финляндия уже приступила к строительству ограждений длиной 200 километров на наиболее уязвимых участках границы. Ожидается, что работы будут завершены к 2026 году, а общая стоимость проекта составит около 2 миллиардов евро.