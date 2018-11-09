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Новости. Экономика
09:16, 09 Ноября 2018
фото: pixabay.com

Норвежские трюфели производят с порошком из собранных в Карелии грибов

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Крупнейший в России потребительский кооператив "Ягоды Карелии" запустил фабрику сублимации ягод и грибов, которые собирает население 10 регионов Северо-Запада, пишет "Деловой Петербург".

По данным издания, на производстве в городе Костомукше переработчик использует изобретенную в СССР технологию сушки плодов для питания космонавтов.

"Мы производим сублиматы, которые поставляются на заводы группы Unilever. Их добавляют в каши быстрого питания, чай, мед, кондитерские изделия. В Норвегии уже производят трюфели с нашим порошком из подосиновика. Сублимат можно просто размешать с водой и получить полезный сок, который никогда не проходил пастеризацию и сохранил в себе все витамины", - рассказал Александр Самохвалов, совладелец сельхозкооператива.

По его словам, для организации производства на заводе в Костомукше установлены вакуум–сублимационные сушилки мощностью 20 т сырья в сутки и автоматическая линия по производству ягодных таблеток.

Потребительский кооператив "Ягоды Карелии" создан в 2010 году в Ленобласти бизнесменами Иваном Самохваловым и Евгением Мишиным.

Для вступления в кооператив необходимо заполнить анкету и уплатить членский взнос 100 рублей, рассказал Александр Самохвалов. По его словам, килограмм клюквы "Ягоды Карелии" покупают у населения по 150–180 рублей — в 2 раза дороже, чем в Скандинавии.

"Десять лет назад Россия собирала ягоды, и через таможенные пункты в Карелии это все экспортировалось в свежем виде — по 10–15 рублей за кило. Мы этот поток остановили, стали закупать в 2–3 раза дороже финнов, перерабатывать на месте", — вспоминает он.

Продукция кооператива поставляется в российские торговые сети, рестораны, а также на экспорт в 60 стран мира.

 

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