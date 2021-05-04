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Новая аптека открылась в селе Великая Губа

Новости. Общество
17:53, 05 Мая 2021
фото: Министерство здравоохранения Республики Карелия
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Пятого мая в селе Великая Губа Медвежьегорского района открылась новая аптека сети ООО «Ромашка».

Возобновление торговли лекарственными препаратами после долгого перерыва стало возможным благодаря поддержке республиканского министерства здравоохранения, органов местного самоуправления Медвежьегорского района и председателя Законодательного Собрания Карелии Элиссана Шандаловича.

Реализацию лекарств в Великой Губе осуществляет Медвежьегорская аптечная сеть ООО «Ромашка». Компания отремонтировала помещения, установила специальное оборудование для обеззараживания воды и воздуха. Кроме лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, жители могут приобрести здесь и готовые формы очков. Режим работы аптеки ежедневный с 9:00 до 19:00.

Вопросы розничной торговли лекарственными препаратами в отдалённых населённых пунктах находятся на постоянном контроле Минздрава Карелии. С 2019 года совместно с ФГУП «Карелфарм» и органами местного самоуправления в отдалённых деревнях и селах открыто 5 аптек и 7 точек отпуска лекарственных препаратов.

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