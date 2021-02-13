Новая котельная за 100 млн рублей скоро начнет работать в курортном поселке Карелии

В поселке Марциальные воды начались пуско-наладочные работы на новой котельной.

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети о завершении работ на котельной, общая стоимость которых составляет 100 млн рублей.

"Вначале работа котельной будет проверена на дизельном (резервном) топливе, после чего начнётся работа на основном источнике – природном газе", - пишет Парфенчиков.

По словам главы Карелии, запуск котельной знаменует новый импульс в развитии первого русского курорта.

"Уверен, на газовом топливе санаторий «Марциальные воды» сможет самостоятельно, без бюджетной поддержки, осуществлять и расширять свою деятельность. Конечно, это крайне важное событие и для жителей посёлка", - считает руководитель республики.

Напомним, поддержанная правительством России программа развития санатория предполагает строительство нового корпуса на 100 мест и 30-местного корпуса ЭКО на озере Верхняя Ламба.