В Карелии завершается строительство газовой котельной за 100 млн рублей

В рамках рабочей поездки в Кондопожский район руководитель региона Артур Парфенчиков проверил ход работ по строительству котельной и ремонту санатория в поселке Марциальные воды, сообщили в Управлении пресс-службы главы Карелии.

Новая блочно-модульная водогрейная котельная заменит здесь существующую мазутную. На объекте смонтирована подземная топливная емкость котельной, завершается устройство сетей тепло- и газоснабжения, дымовой трубы, электрики. Предварительные гидравлические испытания проведены. Общая стоимость работ составляет 100 миллионов рублей.

Однако в ходе строительства выяснилась необходимость дополнительной установки центрального теплового пункта. Подрядчик рассчитывает, что в декабре объект будет запущен.

Новая котельная будет отапливать не только жилые дома, но и корпуса санатория "Марциальные воды".



Поддержанная Правительством России программа развития санатория предполагает строительство нового корпуса на 100 мест и 30-местного корпуса ЭКО на озере Верхняя Ламба. Для разработки проектно-сметной документации определен подрядчик, ведутся переговоры о выделении финансирования.