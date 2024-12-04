Министр Минпромторга Карелии начала знакомиться с каркасным домостроением в Карелии

Компания «Линна» представила современные экологичные технологии возведения комфортных домов по высоким стандартам качества.

И.о. министра Минпромторга Карелии Светлана Астахова посетила вместе с премьер-министром правительства республики по вопросам экономики Дмитрием Родионовым производство каркасного домостроения «Линна». Они обсудили перспективы и планы развития компании. Об этом рассказал на своей странице Дмитрий Родионов.

Компания производит индивидуальные жилые дома под ключ по финской технологии строительства в скандинавском стиле из сосны и ели.

«Сегодня рост внутреннего потребления древесины, увеличение производств по ее глубокой переработке — являются одной из важнейших задач промышленного комплекса нашей республики. Отмечу, что со стороны ФРП компании была оказана поддержка в виде займа на приобретение оборудования. Предприятие оснащено станками с числовым программным управлением Hundegger, WEINIG, Randek BauTech, которые обеспечивают высокую точность изготовления», — рассказал Дмитрий Родионов.

По словам вице-премьера, компания применяет современные технологии экологичного строительства, создает комфортные дома по высоким стандартам качества. Планируется расширение производства и строительство еще одного цеха.

«Дал соответствующие поручения Министерству промышленности и торговли Республики Карелия, Министерству экономического развития Республики Карелия, АО „Корпорация развития Республики Карелия“ по оказанию мер поддержки данному предприятию», — отметил Дмитрий Родионов.