Новая неделя в Карелии начнется с дождей

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О погоде на 27 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В понедельник в районах Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов ночью умеренный дождь, днем небольшой, местами умеренный дождь.
Ветер по южным районам юго-западный, западны; по северным районам северо-восточный, северный умеренный.
Температура воздуха ночью: +3, +8 градуса. Днем: +8, +13 градусов,на юге местами до +16 градусов.
В Петрозаводске будет тоже облачно с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой дождь.
Ветер юго-западный, западный умеренный.
Температура воздуха ночью: +5,+7 градусов. Днем: +13, +15 градусов.
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