Новая неделя в Карелии начнется с дождей

О погоде на 27 мая рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В понедельник в районах Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов ночью умеренный дождь, днем небольшой, местами умеренный дождь.

Ветер по южным районам юго-западный, западны; по северным районам северо-восточный, северный умеренный.

Температура воздуха ночью: +3, +8 градуса. Днем: +8, +13 градусов,на юге местами до +16 градусов.

В Петрозаводске будет тоже облачно с прояснениями. Ночью умеренный, днем небольшой дождь.

Ветер юго-западный, западный умеренный.

Температура воздуха ночью: +5,+7 градусов. Днем: +13, +15 градусов.