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Новая площадка для баскетболистов появилась в Петрозаводске

Новости. Спорт
10:56, 21 Января 2021
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК
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Для петрозаводских баскетболистов в карельской столице оборудовали новую современную площадку, сообщает пресс-центр городской мэрии.

Площадку петрозаводского дворца спорта "Koral" оборудовали для занятий баскетболом. В зале смонтировали щиты и кольца. Конструкции при необходимости могут подниматься и опускаться за счёт электроприводов. Благодаря этому кольца не будут мешать при проведении занятий и соревнований по другим видам спорта. Сейчас на месте ведутся наладочные работы. Об этом информируют в мэрии Петрозаводска.

Новое оборудование, размер зала и соответствие прочим требованиям позволит дворцу спорта принимать всероссийские и международные соревнования высокого уровня, считают в администрации. Подходит площадка и для проведения учебно-тренировочных сборов и регулярных занятий. 

Ранее сообщалось, что на стадионе в Кеми спилили баскетбольную стойку.

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