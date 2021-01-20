Новая площадка для баскетболистов появилась в Петрозаводске

Для петрозаводских баскетболистов в карельской столице оборудовали новую современную площадку, сообщает пресс-центр городской мэрии.

Площадку петрозаводского дворца спорта "Koral" оборудовали для занятий баскетболом. В зале смонтировали щиты и кольца. Конструкции при необходимости могут подниматься и опускаться за счёт электроприводов. Благодаря этому кольца не будут мешать при проведении занятий и соревнований по другим видам спорта. Сейчас на месте ведутся наладочные работы. Об этом информируют в мэрии Петрозаводска.

Новое оборудование, размер зала и соответствие прочим требованиям позволит дворцу спорта принимать всероссийские и международные соревнования высокого уровня, считают в администрации. Подходит площадка и для проведения учебно-тренировочных сборов и регулярных занятий.

Ранее сообщалось, что на стадионе в Кеми спилили баскетбольную стойку.