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Новая программа подготовки магистров открывается в Петрозаводском университете

Новости. Общество
18:40, 19 Ноября 2020
фото: сайт ПетрГУ
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В Петрозаводском университете объявлен набор на новую образовательную программу подготовки магистров "Физика функциональных наноматериалов", сообщают в вузе.

Новая программа создана совместно коллективом разработчиков физического факультета СПбГУ и преподавателей физико-технического института ПетрГУ, информирует Петрозаводский госуниверситет.

Программа состоит из дисциплин, которые предстоит изучать с использованием онлайн-курсов, размещаемых на российских и международных образовательных платформах. Курс состоит из лекций и тестов.

Сообщается, что программа предполагает не только образовательную, но и научно-исследовательскую часть, изучение студентами методов получения и исследования функциональных наноматериалов; таких, как фотонные материалы и магнитоплазмонные кристаллы, полупроводниковые наноструктуры, полимерные и композитные материалы, жидкие кристаллы, коллоидные среды и биологические макромолекулы.

Ранее сообщалось, что Петрозаводский государственный университет перешел на дистант.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2020-11-19 19:40:30
Педроссам виднее кого готовить. Председатель будет доволен..
ники
2020-11-19 19:25:39
Ещё старые магистры без работы сотнями болтаются , деятели .
протестанутый
2020-11-19 19:00:50
Востребованные специалисты. Кузница кадров
Гость
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