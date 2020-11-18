Новая программа подготовки магистров открывается в Петрозаводском университете

В Петрозаводском университете объявлен набор на новую образовательную программу подготовки магистров "Физика функциональных наноматериалов", сообщают в вузе.

Новая программа создана совместно коллективом разработчиков физического факультета СПбГУ и преподавателей физико-технического института ПетрГУ, информирует Петрозаводский госуниверситет.

Программа состоит из дисциплин, которые предстоит изучать с использованием онлайн-курсов, размещаемых на российских и международных образовательных платформах. Курс состоит из лекций и тестов.

Сообщается, что программа предполагает не только образовательную, но и научно-исследовательскую часть, изучение студентами методов получения и исследования функциональных наноматериалов; таких, как фотонные материалы и магнитоплазмонные кристаллы, полупроводниковые наноструктуры, полимерные и композитные материалы, жидкие кристаллы, коллоидные среды и биологические макромолекулы.

Ранее сообщалось, что Петрозаводский государственный университет перешел на дистант.