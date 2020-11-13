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Петрозаводский государственный университет переходит на "дистант"

Новости. Общество
13:22, 14 Ноября 2020
фото: сайт ПетрГУ
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Приказ о переводе студентов и сотрудников ПетрГУ уже подписан, сообщили в пресс-службе вуза.

С 16 ноября на дистанционное обучение переходят на дистанционный формат обучения Институт истории, политических и социальных наук, Институт филологии, Институт иностранных языков, Институт экономики и права, Институт математики и информационных технологий.

Остальные институты, кроме Медицинского, в течение недели завершат циклы практических и лабораторных работ, выполнение которых не возможно на удалении, и перейдут на дистанционное освоение образовательных программ с 23 ноября 2020 года.

Студенты Медицинского института продолжат обучение в очном формате с соблюдением всех мер предосторожности в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, реализуя комплекс профилактических мер: все обучающиеся и сотрудники снабжены масками, все учебные аудитории, входные зоны и санитарные комнаты снабжены антисептическими средствами, организована регулярная уборка контактных поверхностей, проводятся проветривание помещений и обеззараживание воздуха, заключительная дезинфекция в местах общего пользования, расписание учебных занятий предусматривает минимальное нахождение обучающихся в корпусах университета, на входе и выходе проводится термометрия.

Дистанционное обучение продлится до 6 февраля 2021 года.

Ранее сообщалось, что студенты ПетрГУ могут уйти на дистанционное обучение, но приказ еще не был подписан.

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