"Новая работа": Как стать водителем-профессионалом?

Не устраивает зарплата? Хочется сменить работу? Есть мысль переехать в большой город?

Всем этим планам помогает стать реальностью новый тариф, разработанный специалистами автошколы "Престиж".

Тарифный план "Новая работа" предназначен для тех, кто хочет открыть одну из так называемых "профессиональных" категорий – С (грузовик), D (автобус), СЕ (прицеп к грузовому а/м), DE (сочлененный автобус, он же "гармошка"). Особенностью данного тарифного плана является то, что обучение по нему может продолжаться всего 7-10 дней. А это реально очень быстро.

Часто бывает, что есть хорошая вакансия, за достойные деньги, но нет нужной категории. Теперь это не проблема. За неделю вполне успеете выучиться и выйти на экзамен ГИБДД.

Да, неделя будет жаркой. Но ведь и цель такой работы очень достойная. Вы получите новую профессию, которая будет кормить вас и вашу семью долгие годы. А в автошколе "Престиж" есть все необходимое для быстрого и качественного обучения: полный набор необходимой техники и отличная учебно-материальная база, своя площадка, замечательные инструкторы. Сотни жителей Карелии каждый год получают права вместе с "Престижем".

И да, тем, кто будет учиться по тарифу "Новая работа", автошкола "Престиж" дарит полезные подарки*. Это замечательная фирменная кружка, из которой очень хорошо пить чай или кофе, а также очень красивая флешка в виде грузовика-фуры на 32 гигабайта с уже записанной музыкой для долгой дороги. Даже если вы предпочитаете другие стили и направления – места там хватит на все.

Что-то непонятно? Есть вопросы? Звоните по тел. 27-45-45 или 8-921-727-45-45 и специалисты автошколы с удовольствием ответят на них.

P.S. Кроме вышеуказанных, в автошколе "Престиж" можно открыть категории М (скутер), А и А1 (мотоцикл), В, В (автомат), ВЕ (прицеп к легковой), а также АI – снегоходы и квадроциклы.

*Информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения можно получить в центральном офисе автошколы "Престиж" по адресу пр. Ленина, 18.

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