Новая шаланда спущена на воду в Карелии (ФОТО)

Онежский судостроительно-судоремонтный завод спустил на воду новое судно.

Самоходная грунтоотвозная шаланда "Морская" построена по заказу компании "Росморпорт" и после ходовых испытаний отправится к месту приписки в Новороссийск. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в соцсети.

"Такие суда предназначены для транспортировки грунта во время дноуглубительных работ или добычи полезных ископаемых. При строительстве судна на 65% использовалось оборудование российского производства, а также стран Таможенного союза. Сейчас в цехах завода идет сборка второй такой же шаланды, азимутального буксира и двух судов-краболовов", - пояснил губернатор.

Ранее сообщалось, что поморская ладья из Карелии добралась до штата Нью-Йорк.