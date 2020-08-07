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Новая шаланда спущена на воду в Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
09:47, 08 Августа 2020
фото: Артур Парфенчиков /ВК
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Онежский судостроительно-судоремонтный завод спустил на воду новое судно.

Самоходная грунтоотвозная шаланда "Морская" построена по заказу компании "Росморпорт" и после ходовых испытаний отправится к месту приписки в Новороссийск. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков в соцсети.

"Такие суда предназначены для транспортировки грунта во время дноуглубительных работ или добычи полезных ископаемых. При строительстве судна на 65% использовалось оборудование российского производства, а также стран Таможенного союза. Сейчас в цехах завода идет сборка второй такой же шаланды, азимутального буксира и двух судов-краболовов", - пояснил губернатор.

Ранее сообщалось, что поморская ладья из Карелии добралась до штата Нью-Йорк.

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