Поморская ладья из Карелии добралась до штата Нью-Йорк

Построенное в Петрозаводске судно для кругосветки прибыло по реке Гудзон в столицу штата Нью-Йорк город Олбани.

"Мы только что прибыли и нам необходимо сразу же посетить Службу иммиграционного и таможенного контроля, поскольку у нас истекает круизная лицензия. Пока трудно сказать, сколько времени мы пробудем в Олбани. Все зависит от того, какова ситуация со шлюзами на озере Эри, и если они закрыты до 8 августа, то нам придется пробыть в Олбани несколько дней". По словам Сергея Синельникова, он рассчитывает "подняться до Великих озер, достичь крайней западной точки, а затем попытаться по суше перебросить ладью до Тихоокеанского побережья и пройти к Аляске", - рассказал ТАСС капитан ладьи "Пилигрим" Сергей Синельник.

Трехмачтовая поморская ладья, построенная по чертежам XVIII века на верфи Морского центра "Полярный Одиссей" для путешественников братьев Синельников, отправилась в кругосветку из Петрозаводска 22 июля 2017 года. Судно побывало в Финляндии, приняло участие в морских фестивалях в Дании, Бельгии, Франции, зимовало в Германии, затем вдоль побережья Испании и Португалии дошло до Канарских островов, а в феврале 2019 года пересекло Атлантику и совершило заходы в несколько портов на атлантическом побережье США, пишет ТАСС.