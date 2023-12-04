Новая вакцина против коронавируса поступила в Карелию

В республику для иммунизации населения против коронавирусной инфекции поступила новая вакцина «Конвасэл».

Как в своем телеграм-канале сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков, «Конвасэл» — единственная из всех отечественных вакцин, которая основана на применении в составе компонентов нуклеокапсидного N-белка вируса SARS-CoV-2, не склонного к мутационным изменениям.



«Поэтому она является эффективной защитой против различных штаммов COVID-19», — заявил министр.



По его словам, вакцина проявила себя положительно при выработке специфического клеточного иммунного ответа и, согласно наблюдениям, может обеспечивать иммунитет в течение 11 месяцев. «Конвасэл» создан на основе N-протеина, поэтому иммунитет будет более стойкий, добавил глава республиканского Минздрава.



Вакцинироваться «Конвасэлом» необходимо дважды с периодичностью в 21 день, добавил Охлопков.