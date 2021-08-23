Новинки отечественного кинематографа для уютных вечеров в Карелии

День стал ощутимо короче, а вечера холоднее. Но наступающая осень — это еще не повод расстраиваться, ведь можно проводить прекрасные вечера в обнимку с любимыми, играть в настольные игры, пить вкусный чай и смотреть хорошие фильмы.

Кстати, вместе с экспертами из МТС Медиа подготовили подборку из пяти новых российских кинокартин, которые вышли в прокат совсем недавно, но уже успели полюбиться зрителям. Все эти фильмы вы найдёте в онлайн-кинотеатре KION.

«Девятаев»

Военно-исторический боевик от режиссёра Тимура Бекмамбетова — отечественного гения блокбастеров. Сюжет картины повествует о лётчике Михаиле Девятаеве, который вместе с другими пленными сбежал из немецкого концлагеря на угнанном бомбардировщике. Фильм основан на реальной истории дерзкого побега, хотя, разумеется, в картину добавлены художественные детали. «Девятаев» — это не просто зрелищный фильм, но и эмоциональный рассказ о дружбе, предательстве и прощении. Смотреть в KION

Россия / 1 ч. 45 мин. / 12+

«Красный призрак»

Очередное доказательство того, что в России могут делать зрелищное жанровое кино с небанальным сюжетом. Этот военный экшен снят по мотивам рассказов ветеранов и вдохновлён эстетикой спагетти-вестернов и работами Квентина Тарантино. Кино не похоже ни на один из типичных фильмов о Великой Отечественной войне. По сюжету группа советских солдат пробирается из окружения через зимний лес. На пути им встречается одинокий хутор, где они останавливаются на постой. Как и положено по законам жанра, в тот же хутор наведываются эсэсовцы. Силы неравны и, казалось бы, от гибели не спастись, но на помощь солдатам приходит Красный призрак — загадочный персонаж, бьющий немцев без промаха. Смотреть в KION

Россия / 16+

«Турист»

Динамичный боевик о российских военных, находящихся в Центральной Африканской Республике. «Турист» — это позывной главного героя Гриши Дмитриева, который оказывается в Африке впервые. Поначалу герою кажется, что его командировка не будет сложной, но события развиваются иначе: несколько бандитских группировок идут на столицу, чтобы устроить государственный переворот. Размах картины впечатляет. Здесь есть всё — лихие сюжетные повороты, красивые пейзажи Африки, юмор, харизматичные актёры и спецэффекты, отвечающие современным стандартам блокбастеров. Смотреть в KION

Россия / 1 ч. 39 мин. / 16+

«Последний богатырь: Корень зла»

Сиквел одного из самых успешных фильмов российского проката под продюсерским лейблом Walt Disney. Качественный семейный блокбастер, переносящий на большой экран богатое наследие русских сказок. На этот раз главному герою Ивану, сыну Ильи Муромца, предстоит спасти Белогорье от злых ведьм. Помогать ему в этом будут уже знакомые зрителю из предыдущей части Кощей Бессмертный и Колобок. Искромётный юмор, обаятельные персонажи и голливудские спецэффекты — этот фильм наверняка понравится зрителям всех возрастов. Смотреть в KION

Россия / 6+

«Маша»

Талантливая драма, в которой лихие 90-е показаны с позиции ребёнка. Девочка Маша растёт под крылом своего дяди, местного криминального авторитета. Она мечтает стать певицей, и в конце концов её желание исполнится. Но пока Маша дружит с парнями из боксёрской секции и не понимает, какие ужасные вещи происходят вокруг. Картина удостоилась награды на последнем «Кинотавре» в номинации «Лучший дебют». Смотреть в KION

Россия / 1 ч. 26 мин. / 16+

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