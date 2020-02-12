Новобранцев Финляндии не устраивают общие туалеты и спальни

Каждый третий финский призывник отказывается от службы в армии.

Такие данные привела телекомпания Yle со ссылкой на командующего сухопутными войсками соседней страны, генерал-лейтенанта Петри Хулкко. По словам военных, все чаще причиной отказа от прохождения службы в вооруженных силах Финляндии становятся проблемы с психикой. Молодые люди не выдерживают проживания в казарме, в частности, общих спален, туалетов и душевых.

В сухопутных войсках Финляндии вынуждены искать новые формы прохождения военной службы. В числе таких форм – организация обороны на местах или использование цифровых технологий.