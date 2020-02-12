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Новобранцев Финляндии не устраивают общие туалеты и спальни

Новости. Общество
11:58, 13 Февраля 2020
фото: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva/Yle.fi
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Каждый третий финский призывник отказывается от службы в армии.

Такие данные привела телекомпания Yle со ссылкой на командующего сухопутными войсками соседней страны, генерал-лейтенанта Петри Хулкко. По словам военных, все чаще причиной отказа от прохождения службы в вооруженных силах Финляндии становятся проблемы с психикой. Молодые люди не выдерживают проживания в казарме, в частности, общих спален, туалетов и душевых.

В сухопутных войсках Финляндии вынуждены искать новые формы прохождения военной службы. В числе таких форм – организация обороны на местах или использование цифровых технологий.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-02-13 14:16:08
Нежная психика у финских новобранцев. Ну какие из них солдаты, если они ведут себя как стыдливые девочки.
Сеня
2020-02-13 12:42:16
позорники, типа процветающая эуропа.
Что скажет знаток Фукс?
Koira
2020-02-13 13:38:44
Сеня, наши портянки любят строем ходить в поле с*ать
новый
2020-02-13 12:05:26
У нас сопляков не меньше косит от армии. Особенно навальнята.
Leopol'd
2020-02-13 12:52:59
новый,
сам то хоть сборы армейские прошёл? )))
кир
2020-02-13 12:04:29
Пофиг они нужны.
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