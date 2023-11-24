Новобранцы из Карелии приняли присягу в Музее Победы

Торжественная церемония прошла в Зале Славы.

Около 200 новобранцев 154-го отдельного комендантского Преображенского полка Западного военного округа 25 ноября приняли присягу в Музее Победы, сообщили в пресс-службе музея.

Среди них — новобранцы из Карелии. Торжественная церемония прошла в Зале Славы. К присяге были приведены военнослужащие из Москвы и Московской области, Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Орловской, Смоленской областей и других регионов Западного военного округа, отметили в источнике.

Поддержать новобранцев и поздравить их с важным событием приехали родственники и близкие. Завершилось мероприятие показательными выступлениями Почетного караула. Преображенцы исполнили композицию, состоящую из строевых приемов с карабинами.

«Церемония приведения к присяге уже более 20 лет проходит в Музее Победы. На протяжении многих лет личный состав полка принимает активное участие в военно-патриотических мероприятиях, проводимых в музее на Поклонной горе», — отметили в Музее Победы.