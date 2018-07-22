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Новости. Общество
15:36, 22 Июля 2018

Новобранцы из Карелии удостоены чести служить в Преображенском полку

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Около 200 новобранцев 154-го отдельного Преображенского комендантского полка приняли военную присягу 21 июля в Музее Победы на Поклонной горе, сообщили в пресс-центре "Музея Победы".

Церемония состоялась в Зале Славы Музея Победы. Здесь на мраморных пилонах высечены имена порядка 12 тысяч Героев Советского Союза и Российской Федерации. Именно в этом зале призывники приносят клятву верности уже более 20 лет.

Командир полка, полковник Дмитрий Стреха подчеркнул, что принимать присягу в этом величественном зале – большая честь для новобранцев. Он выразил уверенность, что молодые люди будут достойно выполнять свой воинский долг.

В мероприятии приняли участие представители командования полка, ветеранских и общественных организаций, Русской православной церкви, родные новобранцев.

Завершилось мероприятие показательными выступлениями Преображенского полка.

В этом году в Преображенском полку будут служить солдаты из Калуги, Тулы, Нижнего Новгорода, Брянска, Воронежа, Республики Карелия, Республики Татарстан, Вологды и ряда других регионов.

Почетный караул Преображенского полка участвует в военных парадах и сопровождает правительственные делегации.

Попасть в Преображенский полк считается огромной удачей. Однако требования к кандидатам довольно жесткие – высокий рост, хорошая физическая подготовка, благополучная семья, также призывники не должны иметь проблем с законом или обладать вредными привычками.

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