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Новое футбольное поле появится на стадионе "Юность" в Петрозаводске

Новости. Спорт
09:39, 24 Ноября 2020
фото: © Минспорта Карелии
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Двухцветное искусственное покрытие будет уложено на основном поле стадиона "Юность" в 2021 году, сообщили в Минспорта Карелии.

На прошлой неделе футбольное поле, приобретенное для спортивной школы №7 в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни", было поставлено в Петрозаводск. Оно находится на складе. Экземпляры искусственной травы отправлены на экспертизу на соответствие условиям контракта в сертифицированную лабораторию.

Новое покрытие будет уложено на основном поле стадиона "Юность" в первом полугодии 2021 года. Стоит отметить, что поле будет двухцветным. В 2021 год на "Юности" также будут полностью заменены легкоатлетические беговые дорожки.

Ранее сообщалось, что в зале спортивной школы №7 на улице Парковой уложили искусственное покрытие футбольного поля.

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