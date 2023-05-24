Новое министерство планируют создать в правительстве Карелии

Экономический блок правительства республики усилят.

Вопрос о создании в экономическом блоке правительства Карелии нового министерства промышленности и торговли в последнее время активно обсуждается в республике. Инициатива создания отдельного ведомства принадлежит федералам - министерству промышленности и торговли России. Предполагается, что новое карельское министерство может возглавить человек из Москвы. Об этом пишет «МК в Карелии» со ссылкой на свои источники.

Подробности - в материале «Московского комсомольца в Карелии».