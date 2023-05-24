Реклама

Жилой комплекс с видовыми квартирами на Онежское озеро строят всего в 10 минутах от центра Петрозаводска
24.05.2023 15:43
Надежный барьер от шума установят в домах ЖК «Флотилия»
22.05.2023 17:08

Новое министерство планируют создать в правительстве Карелии

Новости. Политика
16:31, 02 Июня 2023
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

Новости партнеров

Экономический блок правительства республики усилят.

Вопрос о создании в экономическом блоке правительства Карелии нового министерства промышленности и торговли в последнее время активно обсуждается в республике. Инициатива создания отдельного ведомства принадлежит федералам - министерству промышленности и торговли России. Предполагается, что новое карельское министерство может возглавить человек из Москвы. Об этом пишет «МК в Карелии» со ссылкой на свои источники.

Подробности -  в материале «Московского комсомольца в Карелии».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.05.2023, 16:57
Остановку поездов в Карелии переименовали с финского языка на русский
26.05.2023, 18:40
Названо число жителей Карелии, переселившихся за границу
26.05.2023, 07:15
Судебный иск: маршрутчики выступили против всех горожан
26.05.2023, 21:24
Опубликовано видео взрыва автомобиля недалеко от Петрозаводска (ВИДЕО)
26.05.2023, 07:25
Судебный иск: маршрутчики выступили против всех горожан
29.05.2023, 12:39
Жители деревни Карелии пойдут в суд, чтобы вернуть берег озера

Аналитика

Сегодня 15:05
Обществоведение
Эксперты назвали уникальным проект восстановления иконостаса Успенской церкви
Исследования, проведенные специалистами Свято-Тихоновского университета, имеют большое значение для изучении истории иконописи не только Карелии, но и всей России.
Из Бразилии с гранитом
30.05.2023 10:11
Терпенье, труд и профессионализм
29.05.2023 14:20
Судебный иск: маршрутчики выступили против всех горожан
26.05.2023 07:15
Максимальный охват. Медиахолдинг «Столицы на Онего» бьёт рекорды посещаемости
23.05.2023 10:00
Дорогой выпускник
19.05.2023 12:33
Маркировка для председателя (18+)
19.05.2023 12:29
Собачье дело
18.05.2023 15:55
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:28
Спецпроект
Что портит Ваши красивые ноги?
Больше не нужно ехать в другой город в поисках решения проблемы. Теперь удалить сосудистые образования на ногах Криолазером можно и в Петрозаводске! Как это работает, вы узнаете из статьи.
Екатерина Романова: «Если ты любишь свою работу, то тебе не придется «работать» ни дня в жизни»
11.05.2023 09:00
Стендапер Тимур Хамадуллин: «Люблю живую работу»
04.05.2023 16:00
архив чтиво

Медиа

«Поцелованный богом»: Карелия простилась с Зильбером
28.04.2023 15:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.