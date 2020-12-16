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Новое оборудование позволит делать тест на коронавирус в Карелии за 50 минут

Новости. Общество
07:50, 17 Декабря 2020
фото: Минздрав Карелии
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В Карелии продолжается оснащение лабораторий, задействованных в диагностике коронавирусной инфекции, сообщили в Минздраве.

За счет средств федерального бюджета для Республиканской инфекционной больницы закуплены три амплификатора нуклеиновых кислот с гибридизационно-флуоресцентной детекцией продуктов полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. По информации Минздрава республики, техника уже введена в эксплуатацию.

Как пояснили в ведомстве, тест-системы последнего поколения позволяют существенно – до 50-60 минут – сократить сроки тестирования и повысить производительность. Общая стоимость этого оборудования – 5,7 млн рублей.



 Еще 13 млн рублей из федерального бюджета направлены на приобретение двух процессоров магнитных частиц для очистки нуклеиновых кислот, клеток и белков – выделителей вируса в автоматическом режиме. Одна такая станция уже работает в Республиканской инфекционной больнице, вторая в ближайшее время поступит в Республиканский кожно-венерологический диспансер.

Достоинство новой техники – ускорение одного из самых трудоёмких процессов – подготовки биоматериала для амплификации. Лаборантам не приходится делать это вручную. Новая установка позволяет обрабатывать до 1000 тестов в сутки.

В восьми лабораториях, осуществляющих исследования на ковид, с начала эпидемии коронавируса выполнено почти 320 тысяч тестов, то есть более 2500 в сутки. Практически 60% всех тестов делаются в инфекционной больнице и кожно-венерологическом диспансере.

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