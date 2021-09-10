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Новое приемное отделение открылось в БСМП Петрозаводска

Новости. Общество
16:56, 15 Сентября 2021
фото: © Министерство здравоохранения Республики Карелия

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Глава Карелии Артур Парфенчиков оценил новые условия оказания скорой медицинской помощи в петрозаводской больнице.

Приемное отделение Больницы скорой медицинской помощи Петрозаводска — один из объектов Федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия», на его возведение и оснащение направлено более 187 млн рублей, напомнили в правительстве республики.

Сегодня на открытии нового приемного отделения Больницы скорой медицинской помощи Петрозаводска побывали глава Карелии Артур Парфенчиков, председатель Законодательного собрания Элиссан Шандалович, председатель комитета по здравоохранению и социальной политике ЗС РК Алексей Хейфец и другие.

С введением пристройки приемного отделения улучшается процесс логистики пациентов, зависящий от тяжести их состояния, а также экстренности оказания медицинской помощи. Значительно сокращается время приема пациентов «красного» потока — реанимационных больных, которым медицинская помощь должна быть оказана незамедлительно. Расстояние от дверей приемного отделения до блока интенсивной терапии: противошоковой палаты, палаты реанимации и противошоковой операционной — несколько метров, тогда как ранее больного доставляли на третий этаж больницы.

— Распределение поступающих больных на группы позволяет определить условия оказания скорой медицинской помощи: амбулаторный режим, палата для пациентов в стабильном состоянии, палата интенсивной терапии, операционная. Такой принцип организации работы приёмного отделения реализуется впервые в Республике Карелия, — отметила Марина Юрьян, заведующая приемным отделением БСМП.

Расстояние от противошоковой палаты до современной операционной, соответствующей всем санитарно-эпидемиологическим нормам, минимально. Операционная оснащена ламинарным потолком, который подает очищенный воздух непосредственно в зону операции.

Для так называемого «зеленого» потока пациентов, не нуждающихся в экстренной помощи, имеется удобная комната для ожидания приема врача и четыре помещения для осмотра пациентов. Помещения оснащены новой мебелью и всем необходимым для обследования и оказания медицинской помощи на месте, исключив излишние передвижения больных.

Уникальной для больницы является возможность въезда машины скорой помощи в крытое теплое помещение для более комфортной и безопасной транспортировки пациентов.

Первый этап реализации плана развития учреждения завершен удачно.

— Отделение полностью, начиная с персонала и заканчивая техникой, готово к приему пациентов. Важно, что потоки между тяжелыми больными и теми, кто нуждается в менее интенсивной поддержке, разделены. Полностью отлажена маршрутизация. Всё сделано для того, чтобы спасать жизни, — отметил Артур Парфенчиков.

При этом, как подчеркнул Глава региона, актуальной остается задача по строительству современного хирургического корпуса, где будут располагаться специализированные операционные для проведения различных видов операций. Это следующий этап модернизации. 

— Сейчас мы завершаем проектирование хирургического корпуса. Учитывая, что объект включен в программу ФЦП, и есть контроль со стороны председателя правительства России Михаила Мишустина, будем надеяться, что в сжатые сроки общий контур БСМП мы определим, — добавил глава Карелии.

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