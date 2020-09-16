Новое здание взрослой поликлиники может появиться на Кукковке уже через пять лет

На обращение депутата Петросовета Андрея Ушакова по вопросу перспектив строительства новой поликлиники в микрорайоне получен официальный ответ от министерства здравоохранения.

Напомним, что депутат Петросовета от избирательного округа №7 Андрей Ушаков вместе с жителями района выступает инициатором строительства важного социального объекта на Кукковке. Некоторое время назад депутат направил официальное обращение в министерство здравоохранения РФ с просьбой прояснить ситуацию о перспективах строительства отдельного современного здания для нового медицинского учреждения, сообщили в Петросовете.



В настоящее время на Кукковке, где проживает порядка 30 тысяч человек взрослого населения, функционирует только небольшой филиал ГБУЗ "Городская поликлиника №4", который не закрывает полностью всех потребностей жителей в услугах первичной медико-санитарной помощи, в том числе в части доступности.

В ответе от Минздрава на депутатский запрос сообщается, что в данной ситуации "Министерство посчитало в рамках предстоящей программы модернизации первичного звена здравоохранения республики оптимальным решением строительство в жилом районе Кукковка нового здания филиала ГБУЗ "Городская поликлиника №4". В связи с Постановлением № 1304 Правительства РФ от 9 октября 2019 года исполнительным органам власти на местах было необходимо до 1 июля 2020 года утвердить региональные программы модернизации первичного звена, включающие план мероприятий ("дорожную карту") и сроки его реализации. Однако в связи с распространением новой коронавирусной инфекции срок утверждения этих программ перенесен на 15 декабря 2020 года. В официальном письме также отмечается, что 28 августа этого года проект региональной программы, "предусматривающий, в том числе мероприятие по строительству Объекта с реализацией в 2023 – 2025 годах, ориентировочная стоимость – 1 млрд рублей" направлен на рассмотрение и согласование в министерство здравоохранения Российской Федерации.

Проведена работа по поиску земельного участка для строительства будущего лечебного заведения. Под данные цели определена территория в районе зданий №11 и 13а по улице Ровио. Данный участок располагается в самом центре Кукковки, в равной степени удаленности от всех точек района и вблизи остановок общественного транспорта. Территория еще в советские годы предусматривалась под размещение на ней взрослой поликлиники.