Нового директора ищут в одну из школ Петрозаводска

Объявлен конкурс на замещение должности директора средней общеобразовательной школы № 6 Петрозаводска, сообщили в администрации города.

Администрация Петрозаводска объявила конкурс на замещение должности директора средней общеобразовательной школы № 6, которая расположена на ул. Советская,12.

Документы на участие в конкурсе принимаются до 19 октября в рабочие дни (с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00) по адресу: 185910, г. Петрозаводск, проспект Ленина, д. 2, каб. 426.

Подробную информацию о вакансии, квалификационных требованиях к соискателям и необходимом пакете документов можно найти в разделе управления образования на сайте администрации Петрозаводска: https://vk.cc/cgI9TB.

Телефон для справок – 71-34-31.