Нового руководителя представили в Управлении по туризму Карелии

С сегодняшнего дня Управление по туризму возглавляет Иван Кипрухин, который пришел на новую должность из Минприроды Карелии.

Иван Кипрухин познакомился 16 марта с новым коллективом, рассказали "Столице на Онего" в Управлении по туризму. До назначения он работал начальником отдела государственной экологической экспертизы и особо охраняемых природных территорий Минприроды Карелии. Всего в Минприроды Кипрухин отработал на разных должностях более 10 лет. До этого он трудился в Минсельхозе и Управлении Россельхознадзора Карелии.

Иван Кипрухин родился в 1981 году. Окончил сельскохозяйственный факультет ПетрГУ и Российскую правовую Академию Минюста.

Напомним, Екатерину Биктимирову 24 января освободили от должности начальника Управления по туризму. И.о. руководителя ведомства был назначен зам Биктимировой Виталий Пермяков.