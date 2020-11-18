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Новогодние елки установят в Петрозаводске раньше обычного

Новости. Общество
08:05, 19 Ноября 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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В разных районах города появятся 16 искусственных и живых елей.

По поручению главы города карельскую столицу подготовят к праздникам раньше обычного. Администрация Петрозаводска уже проводит аукцион на новогоднее оформление города. В разных районах установят 16 елей: 13 искусственных и три натуральных, сообщили в мэрии.

Так, 18-метровая ель появится на площади Кирова. Впервые декоративные деревья планируют установить в парке Железнодорожников в Первомайском районе, в скверах Михаила Калинина на Голиковке и Машиностроителей в Октябрьском районе. Появятся искусственные ели также на аллеях: Берёзовой на Древлянке и Дружбы на Ключевой. Смонтируют декоративные деревья в скверах Кукковский Петух, Бородинском на Зареке и Кинотеатра Искра на Перевалке. Кроме того, подрядчик разместит искусственные ели на Онежской набережной в створе проспекта Ленина, на Главной площади в Соломенном, а также в парках Удега на Птицефабрике и Ямка в центре города.

Три натуральных дерева со световым оформлением установят на Боровой улице в Железнодорожном районе (у домов № 5 и № 7), на улице Жуковского в Сулажгоре (у дома № 63), а также на Кирпичной площади в районе Сулажгорского Кирпичного Завода (у дома № 11 на одноимённой улице).

По условиям контракта подрядчик должен будет завершить работы до 15 декабря.

Ранее власти Петрозаводска рассказали, как и где будут продаваться новогодние ёлки.

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