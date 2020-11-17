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Власти Петрозаводска рассказали, как и где будут продаваться новогодние ёлки

Новости. Общество
09:47, 18 Ноября 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Администрация Петрозаводска объявила аукцион на право торговли новогодними ёлками: под праздничный бизнес предусмотрены девять точек в карельской столице.

Администрация Петрозаводска объявила аукцион на право размещения торговых объектов для организации ёлочных базаров на территории карельской столицы в канун Нового года. Об этом информирует пресс-центр мэрии.

Под эти цели выделены девять точек в разных районах города.

Новогодние ёлки петрозаводчане смогут купить на улицах Антикайнена (у дома № 29), Древлянка (у дома № 18), Маршала Мерецкова (у дома № 4), Чапаева (у дома № 47), Генерала Фролова (вблизи дома № 10), на проспектах Александра Невского (у дома № 40) и Октябрьском (у домов № 20 и № 53), а также на Лососинском шоссе (возле дома № 5).

Ёлочные базары будут работать с 23 по 31 декабря.

Сообщается, что приём заявок на участие в аукционе продлится до 17 часов 10 декабря. Победители на указанных площадях смогут продавать новогодние ёлки и хвойные лапки.

Ранее сообщалось, что Карелия вошла в топ-3 популярных регионов для отдыха на Новый год.

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