Карелия вошла в топ-3 популярных регионов для отдыха на Новый год

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, где бы туристы отдохнули в новогодние каникулы.

Россияне уже начали планировать отпуска на Новый год и активно покупать авиабилеты с датами вылета на новогодние праздники. Так, по данным опроса пользователей соцсетей, большинство россиян (30,3%) поедут в Крым на Новый год. На втором месте — Карелия. 21,21% туристов будут любоваться пейзажами "русской зимы". "Бронзу" получает Краснодарский край — 12,12%.

По данным опроса Tvil.ru, российские туристы также планируют отмечать новогодние праздники в этом году в Московской области (10,61%). Вологодской области (6,06%), Ленинградской области, на Северном Кавказе и в Татарстане (по 4,55%).

Меньше всего туристов поедет на Новый год в Башкирию и Ставропольский край (по 3,03%).

Ранее Петрозаводск и Эссойла стали самыми дорогими направлениями отдыха в "бархатный сезон".