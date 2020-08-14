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Петрозаводск и Эссойла стали самыми дорогими направлениями отдыха в "бархатный сезон"

Новости. Общество
08:40, 15 Августа 2020
фото: © Столица на Онего
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Сервис онлайн-бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил самые дорогие направления для отдыха в"бархатный сезон".

В десятку самых дорогих направлений для отдыха (где средний чек за проживание составляет от 80 тысяч рублей) в "бархатный сезон" вошли Окуневка, Алушта, Ялта, Севастополь, Алупка, Мисхор, Саки в Крыму, а также Петрозаводск и Эссойла в республике Карелия, Сочи в Краснодарском крае, сообщили в пресс-службе Tvil.ru.

Туристы бронируют отдых осенью для больших компаний (до 8 человек) на период от 11 до 19 ночей и потратят на проживание от 5,4 до 14 тысяч рублей в сутки. Самый дорогой отдых осенью в селе Окуневка (до 14 тысяч рублей в сутки).

Данные предоставлены на основании оплаченных заявок жилья для отдыха туристами на период с 1 сентября по 31 октября 2020 года.

Десять самых дорогих направлений для отдыха в "бархатный сезон":

Саки – 5639 рублей / 19 ночей;
Мисхор – 5857 рублей / 18,33 ночи;
Сочи - 5352 рубля / 18 ночей;
Алушта – 7452 рубля / 16,67 ночи;
Ялта – 7737 рублей / 15,43 ночи;
Севастополь – 8104 рубля / 14,38 ночи;
Алупка – 9000 рублей / 12 ночей;
Окуневка – 13864 рубля / 11 ночей;
Петрозаводск – 9000 рублей / 11 ночей;
Эссойла – 8300 рублей / 11 ночей.

Ранее Петрозаводск попал в топ-5 популярных городов для путешествий в сентябре.

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