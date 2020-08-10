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Петрозаводск попал в топ-5 популярных городов для путешествий в сентябре

Новости. Общество
17:20, 10 Августа 2020
фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"
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Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, куда можно отправиться в путешествие в сентябре.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют отдых поездки в сентябре на период от 1 до 14 ночей и потратят на проживание от 800 рублей до 5 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Калининграде, дороже — в Переславле-Залесском.

Возглавил рейтинг Санкт-Петербург, где 7 ночей обойдутся в 2 250 рублей. На втором месте оказался Ростов-на-Дону (2 213 рублей/1 ночь), на третьем – Воронеж (1 620 рублей / 1 ночь), а на четвертом – Пятигорск (1 916,29 рублей / 14 ночей)

Петрозаводск занял пятую строчку в рейтинге. За 10 ночей туристам придется заплатить более 5,5 тысяч рублей.

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами на период с 1 по 30 сентября 2020 года.

Ранее озера Карелии оказались самыми популярными у российских туристов.

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Комментарии

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кир
2020-08-10 17:49:24
В новый пик коронавируса. Молодца, прямо. Бестолочи. :)
Гость
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