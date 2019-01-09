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Новости. Экономика
10:14, 09 Января 2019
фото: www.facebook.com/rajavartiolaitos/

Новогодние праздники оживили трафик на российско-финляндской границе

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В минувшем году россияне стали чаще ездить в Финляндию, а финны в Карелию реже.

В конце прошлого года на самом популярном в Карелии многостороннем автомобильном пункте пропуска на российско-финляндской границе "Вяртсиля-Ниирала" наблюдалось заметное оживление трафика. По данным пограничной службы Финляндии, количество пересечений границы на этом участке выросло на 9% по сравнению с ноябрем и на 3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Причем, финские пограничники отмечают рост числа российских граждан, пересекающих границу через МАПП "Вяртсиля-Ниирала" – он достиг 11%.

Однако в целом ситуация на карельском участке российско-финляндской границы в минувшем году не изменилась. Количество граждан, которые пересекли ее через МАПП "Вяртсиля-Ниирала", составило по итогам года около 1 миллиона 150 тысяч человек, что на 5,4% меньше уровня 2017 года. При этом число граждан Финляндии сократилось по сравнению с предыдущим годом на 10% и составило около 617 тысяч, а количество россиян выросло на 1% и достигло 516 тысяч человек.

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