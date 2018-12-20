Новогодние предложения от "Строительной компании "Век"

В канун Нового года все начинают верить в чудеса, ждут рождественской сказки и мечтают о волшебных переменах в своей жизни.

Строительная компания "Век" поздравляет Всех жителей нашей Республики с наступающими праздниками! Пусть Ваш дом всегда будет наполнен теплом и смехом, близкие и родные будут здоровы, а все, что загадано под бой курантов, обязательно осуществится! И если ваша мечта – приобретение новой квартиры, то специально для Вас мы подготовили выгодные новогодние предложения, которыми еще можно успеть воспользоваться до конца 2018 года!

ЖК "Жемчужина": Классика, которая всегда в цене!

Жилой комплекс "Жемчужина" - стильный объект бизнес-класса будет располагаться в центре Петрозаводска на берегу реки Лососинки (Древлянская набережная). При этом близость парковой зоны и речки дарит чувство гармонии и уединения от городской суеты. Архитекторы продумали каждую деталь, позаботились о комфорте жителей новостройки. Так, повышенный уровень звукоизоляции – внимание к вашему личному пространству. В декабре "Строительная компания "Век" дарит 2019 рублей с каждого квадратного метра при покупке квартиры в ЖК "Жемчужина"!

ЖК "Симфония": Новое звучание вашей жизни!

В новом жилом комплексе "Симфония", на пересечении улиц Анохина и Гоголя, представлен большой выбор современных и продуманных квартир. Покупателям предлагается более 20-ти типов планировок: от 2-х до 4-х комнатных квартир площадью от 48,2 кв м до 112,5 кв м и высотой потолков 2,7 кв м. Каждая секция, включая и 5-этажный дом, будет оснащаться финскими лифтами Kone. Крытый подземный паркинг обеспечит парковочными местами новосёлов-автолюбителей. А новогодняя скидка на парковочное место в размере 100 тысяч рублей и скидка 30 тысяч рублей на покупку кладовой станет приятным дополнением к приобретению новой квартиры!

Жилой комплекс "Каскад", который расположился в микрорайоне "Древлянка-9", разительно отличается от других районов нашего города и создаёт уникальную среду - "город в городе". Жилые здания в "Каскаде" занимают всего лишь 10,5% от территории комплекса. Оставшаяся территория отведена под прогулочные зоны, ландшафтное озеленение, благоустроенные дворы, детские и спортивные площадки, велосипедные дорожки и парковки, объекты социальной инфраструктуры. В декабре "Строительная компания "Век" объявила о старте продаж в новом доме №7. Именно в нем впервые появятся планировки 5-комнатных квартир для комфортного проживания больших и дружных семей!

Подробнее об акциях Вы можете узнать в отделе продаж по адресу ул. Попова,15 или по телефону 8 (8142)-33-00-43. А также на сайте - vek-kvartira.ru.

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