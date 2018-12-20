Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
13:29, 20 Декабря 2018

Новогодние предложения от "Строительной компании "Век"

Загрузка...

В канун Нового года все начинают верить в чудеса, ждут рождественской сказки  и мечтают о  волшебных переменах в своей жизни.

Строительная компания "Век" поздравляет Всех жителей нашей Республики с наступающими праздниками! Пусть Ваш дом всегда будет наполнен теплом и смехом, близкие и родные  будут здоровы, а все, что загадано под бой курантов, обязательно осуществится! И если ваша мечта – приобретение новой квартиры, то специально для Вас  мы подготовили выгодные новогодние  предложения, которыми  еще можно успеть воспользоваться до конца 2018 года!

ЖК "Жемчужина": Классика, которая всегда в цене!

Жилой комплекс "Жемчужина" - стильный объект бизнес-класса будет располагаться в центре Петрозаводска на берегу реки Лососинки  (Древлянская набережная). При этом близость парковой зоны и речки дарит чувство гармонии и уединения от городской суеты. Архитекторы продумали каждую деталь, позаботились о комфорте жителей новостройки. Так,  повышенный уровень звукоизоляции – внимание к вашему личному пространству. В декабре "Строительная компания "Век" дарит  2019  рублей с каждого квадратного метра при покупке квартиры в ЖК "Жемчужина"!

ЖК "Симфония": Новое звучание вашей жизни!

В новом жилом комплексе "Симфония", на пересечении улиц Анохина и Гоголя, представлен большой выбор современных и продуманных квартир. Покупателям предлагается более 20-ти типов планировок: от 2-х до 4-х комнатных квартир площадью от 48,2 кв м до 112,5 кв м и высотой потолков 2,7 кв м. Каждая секция, включая и 5-этажный дом, будет оснащаться финскими лифтами Kone. Крытый подземный паркинг обеспечит парковочными местами новосёлов-автолюбителей. А новогодняя скидка на парковочное место в размере 100 тысяч рублей и скидка 30 тысяч рублей на покупку кладовой станет приятным дополнением к приобретению новой квартиры!

Жилой комплекс "Каскад", который расположился в микрорайоне "Древлянка-9", разительно отличается от других районов нашего города и создаёт уникальную среду - "город в городе". Жилые здания в "Каскаде" занимают всего лишь 10,5% от территории комплекса. Оставшаяся территория отведена под прогулочные зоны, ландшафтное озеленение, благоустроенные дворы, детские и спортивные площадки, велосипедные дорожки и парковки, объекты социальной инфраструктуры. В декабре "Строительная компания "Век" объявила о старте продаж в новом доме №7. Именно в нем впервые  появятся планировки 5-комнатных квартир  для комфортного проживания больших и дружных семей!

Подробнее об акциях Вы можете  узнать в отделе продаж по адресу  ул. Попова,15 или по телефону 8 (8142)-33-00-43. А также на сайте  - vek-kvartira.ru.

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.12.2018, 15:08
Первоклассник в Петрозаводске умер от менингококовой инфекции
13.12.2018, 17:19
СРОЧНО: Девлет Алиханов вышел на свободу
14.12.2018, 14:37
Карелия на грани срыва
16.12.2018, 11:37
Пропавшую в субботу в Беломорске семилетнюю девочку нашли
19.12.2018, 12:48
"Я доказал, что в нашем государстве можно добиться правды"
15.12.2018, 10:46
Патрушев рассказал про отказ Игоря Сечина работать с Карелией

Аналитика

Сегодня 12:45
Обществоведение
Электронная запись провалилась
"Столица на Онего" разбиралась в ситуации с записью детей  в первые классы школ Петрозаводска.
Александр Чепик: "Петрозаводск – это лицо республики" 6
19.12.2018 15:52
"Я доказал, что в нашем государстве можно добиться правды" 7
19.12.2018 12:48
Как Карелия может помочь безработным? 5
17.12.2018 10:45
Карелия на грани срыва 11
14.12.2018 14:37
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:58
Личное мнение
"Его пример другим наука" 1
Обратят ли в Карелии внимание на поступок новгородского губернатора?
"Пока дети в детдоме, их родители погибают" 1
Сегодня 11:32
Как переписывают историю Карелии по просьбе Минобороны 6
14.12.2018 12:32
"Я уже не городской"
14.12.2018 09:46
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером на ТНТ-ОНЕГО"
18.12.2018 16:19
все фото и видео

Опрос

Как изменилась ваша жизнь в 2018 году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»