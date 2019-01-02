Новогодняя ночь в Карелии прошла без происшествий – МВД

Полиция Карелии обеспечила общественный порядок в новогоднюю ночь, сообщает МВД Карелии.

В ночь на 1 января в 78 населенных пунктах Карелии прошло 90 праздничных новогодних мероприятий, в которых приняли участие порядка 15 тысяч человек.

В Петрозаводске развлекательные программы и концерты прошли на двух площадках. На мероприятиях побывало более 2тысяч жителей и гостей столицы республики.

В ночь на 1 января полиция работала в усиленном режиме. В охране общественного порядка и безопасности граждан помимо полицейских были задействованы сотрудники войск национальной гвардии, а также представители частных охранных предприятий и народных дружин.

Перед началом каждого мероприятия место его проведения и прилегающая территория обследовалась кинологом со служебно-розыскной собакой.

В новогоднюю ночь нарушений при проведении массовых мероприятий не допущено.