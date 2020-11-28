Новогоднюю елку установили в центре Петрозаводска (ФОТО)

На площади Кирова в Петрозаводске установили елку и начали украшать.

В редакцию "Столицы на Онего" горожанин прислал фото, на которых запечталел, как в центре Петрозаводска рабочие установили новогоднюю ель и начали украшать ее шарами.

В администрации города ранее сообщали, что в этом году Петрозаводск раньше обычного решили начать украшать к Новому году.

"В этом году символ праздника в центре карельской столицы планируется дополнительно украсить большим световым шатром из гирлянд. Кроме того, в разных районах города появится 16 искусственных и натуральных елей", - сообщили в мэрии города.



администрация Петрозаводска