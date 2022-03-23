Новорожденного малыша в Петрозаводске перевозили с нарушением ПДД

Автоинспекторы проконтролировали соблюдение правил перевозки детей у одного из детских садов города.
Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, утром 24 марта автоинспекторы проконтролировали соблюдение правил перевозки детей в автомобилях. Мероприятие прошло возле детского сада № 83.
Инспекторы выявили 3 нарушения: новорожденный малыш и и двухлетний ребенок перевозились на руках у мам, пятилетняя девочка на заднем сиденье автомобиля находилась без детского удерживающего устройства.
Нарушители теперь должны будут заплатить административный штраф — 3 тысячи рублей. Кроме того, инспекторы ГИБДД напомнили водителям и пассажирам требования к перевозке детей в автомобилях.
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