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"Новость замечательная!": руководство Перинатального центра поблагодарило Заксобрание за помощь в погашении долгов

Новости. Общество
14:47, 16 Октября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Депутаты Законодательного Собрания приняли решение о выделении Республиканскому перинатальному центру дополнительных средств в размере 30 млн рублей на погашение просроченной кредиторской задолженности.

По мнению парламентариев, это позволит медицинскому учреждению обеспечить стабильную работу в период пандемии.

Как отметила заместитель главного врача по медицинской части Елена Шакурова, вся деятельность учреждения связана с большими материальными ресурсами. За 9 месяцев этого года 68% всех родов в Карелии произошло в Республиканском перинатальном центре, поэтому выделение 30 млн рублей на погашение задолженности – это большое подспорье в оказании медицинской помощи женщинам из групп высокого риска, а также в выхаживании младенцев.

"Новость для нас замечательная! Благодарю Законодательное Собрание Республики Карелия, депутатов, которые прислушались к нашему мнению и проблемам, проанализировали их и приняли правильное, а главное, своевременное решение. Оказанная помощь позволит перинатальному центру значительно сократить долги и благоприятно скажется на деятельности и развитии учреждения", – прокомментировала Елена Шакурова.

Напомним, в феврале 2020 года Законодательное Собрание выделило учреждениям здравоохранения 100 млн рублей на погашение просроченной кредиторской задолженности. Это позволило обеспечить бесперебойную работу больниц и поликлиник, в том числе в период пандемии. Однако на сегодня вопрос по-прежнему остается актуальным.

По мнению спикера парламента Карелии, Заслуженного врача Карелии Элиссана Шандаловича, для решения проблемы необходим комплекс мероприятий, в котором будут задействованы все заинтересованные стороны – сами лечебные учреждения, Минздрав Карелии и Фонд обязательного медицинского страхования.

"Поскольку в аналогичной ситуации находится и ряд других лечебных учреждений республики, нужно совместными усилиями выработать общие подходы по снижению просроченной кредиторской задолженности и отдельные стратегии по каждому лечебному учреждению, чтобы ликвидировать задолженность и не допускать её образования в дальнейшем", – прокомментировал Элиссан Шандалович.

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