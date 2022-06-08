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Новшества на рынке труда: «северная» надбавка с первого года, гарантии при простое, льготы для доноров

Новости. Общество
12:03, 30 Июня 2022
фото: © Правительство Карелии

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В Карелии подписано трехстороннее соглашение между социальными партнерами - правительством, профсоюзами и Союзом работодателей.

Подписи под документом, регулирующим отношения на рынке труда региона, поставили глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, лидер работодателей — Президент Союза промышленников и предпринимателей Александр Сафронов и Председатель Союза организаций профсоюзов Карелии Илья Косенков.

Соглашение на 2022–2025 годы является уже одиннадцатым по счету. Оно устанавливает обязательства сторон по регулированию социально-трудовых отношений, соблюдению прав работников, оплаты труда, доходов и уровня жизни населения.

Основными новшествами соглашения стали положения о выплате в полном размере процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с первого дня работы работодателями республики. С принятием данного соглашения работодатели будут обязаны выплачивать работникам процентную надбавку в полном размере с первого дня работы независимо от возраста и стажа работы.

Соглашением урегулированы выплаты работникам, выведенным в простой. Работникам гарантируется, что в случае введения простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплата этого времени будет производиться не от установленного ему оклада (если оклад меньше МРОТ), а 2/3 от МРОТ с начислением на эту сумму районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям.

Также отлажен еще один важный момент в отношении доноров. Так, в организациях республики кроме пятидневной и шестидневной рабочей недели применяется и сменный режим работы, при котором продолжительность смены составляет 12 часов или 24 часа. Если работник является донором, Трудовой кодекс гарантирует сохранение средней заработной платы за дни сдачи крови. При этом оплате подлежат только 8 часов. Чтобы не уменьшать выплаты донорам, в Соглашение введена норма, гарантирующая сохранение средней зарплаты при сменном режиме работы, исходя их среднего часового заработка за полное количество часов работы, приходящихся на дни сдачи крови и предоставляемого в связи с этим дополнительного дня отдыха.

Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков подчеркнул важность принятия документа в современных экономических условиях.

— Сегодняшнее событие, безусловно, подтверждает высокую степень социального партнерства в Карелии. Соглашение содержит конкретные действия по укреплению социально-трудовых отношений и улучшению качества жизни жителей региона, — сказал Глава Республики. — В нынешних непростых условиях мы отслеживаем все тенденции в экономике и реагируем на изменения. Сейчас экономика устойчива, нам удается сохранить социальную стабильность, не допустить роста безработицы, мы реализуем важные проекты. Но главной проблемой остается дефицит кадров.

Одним из инструментов решения кадрового вопроса Артур Парфенчиков назвал дальнейшее стимулирование работодателей на повышение уровня зарплаты работникам.

— Нам нужны рабочие руки, в первую очередь, в промышленности. Северные надбавки в виде выплат всем работникам мы рассматриваем, как улучшение благосостояния граждан, — подчеркнул руководитель региона. — Вместе с тем работодателям необходимо использовать преференции, которые предоставляет Правительство, в том числе в Арктической зоне, для повышения зарплаты работникам. Бизнес должен понимать, что это — его социальная обязанность. Достойный уровень зарплаты — это одно из условий для получения мер поддержки субъектами бизнеса.

Лидер карельских профсоюзов Илья Косенков выразил благодарность руководству региона и работодателям за достигнутые договоренности.

— Мы договорились по важным вопросам — гарантиям работникам северных территорий и обеспечению дополнительных прав тем, кто может испытывать трудности в условиях санкций, — сказал Илья Косенков. — Эти меры должны улучшить уровень благосостояния многих категорий работников.

Президент Союза промышленников и предпринимателей Александр Сафронов заверил социальных партнеров в гарантиях выполнения взятых работодателями на себя обязательствах:

— Нам удалось соблюсти полный баланс интересов в пользу жителей региона. И работодатели возьмут на себя обязательства по выполнению Соглашения.

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