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Новости. Общество
15:21, 13 Сентября 2019

Новую детскую площадку на Кукковке выполнили в "русском стиле" (ФОТО)

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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник проверила завершение работ на детской площадке, которую устанавливают на пересечении улиц Сортавальской и Питкярантской.

Глава карельской столицы Ирина Мирошник сегодня побывала на новой детской площадке, которую устанавливают на Кукковке на пересечении улиц Сортавальской и Питкярантской. Это место – центр микрорайона, обычно тут проводят праздники и различные мероприятия.

В настоящее время завершаются работы по установке нового детского городка, как пояснила представитель подрядной организации, объект уже практически готов: "Сегодня доделаем". Оборудование нового детского городка – игровой комплекс, качели, карусели, лесенки - выполнено в "русском стиле", с элементами русского зодчества и детских сказок по авторским эскизам, и соответствует всем ГОСТам, в том числе, с точки зрения безопасности.

Как рассказала Ирина Мирошник, в этом году Петрозаводск получил из бюджета республики субсидию за эффективное управление муниципальными финансами – 13, 5 млн рублей, и власти решили потратить их на благоустройство. В список объектов попал и детский городок на Кукковке.

В 2018 году старое оборудование в районе пересечения Питкярантской и Сортавальской улиц было демонтировано в связи с его аварийным состоянием. 29 июля с ООО "Контрейд" был заключен муниципальный контракт на установку новой игровой площадки. Стоимость работ – около 3 миллионов рублей.

"Я надеюсь, что жители Кукковки оценят по достоинству новый объект в таком сказочном и современном дизайне", - отметила Ирина Мирошник.

Напомним, в рамках заключенного договора ООО "ТОР" в августе была также отремонтирована стационарная сцена. Там заменены настил и ступени, покрашены металлические детали каркаса, установлен баннер.

Пользоваться детской площадкой пока нельзя – вокруг еще развешена сигнальная лента. Как только объект будет принят в эксплуатацию, в детский городок смогут прийти все желающие.

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