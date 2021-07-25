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Новую графу могут добавить в российские паспорта

Новости. Общество
20:40, 25 Июля 2021
фото: © РИА Новости / Максим Блинов

В Госдуме задумались о возвращении в паспорт графы «национальность».

Председатель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал, что вопрос спорный, но эта мера может быть полезна отдельным категориям граждан. Об этом сообщается на сайте радиостанции.

«Мы неоднократно эту тему в комитете обсуждали. Сходу решения нет. Есть те, кто за. Например, ряд малочисленных коренных народов хотели бы иметь национальность в паспорте. У них есть определённые преференции, предусмотренные законодательством, для этого им надо предъявить документы, которые говорили бы об их национальности. Но сейчас мы приняли закон, формируется реестр малочисленных коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, и на основании этого реестра им будут документ выдавать, то есть кое-какое решение есть. Но нужно обсуждать, однозначного ответа нет. В Татарстане в паспорте есть надпись на татарском языке. Если человек хочет, чтобы у него в паспорте было прописано ФИО на татарском языке, это можно. Это не то что если у человека есть какие-то амбиции: это потому, что на родном языке фамилия и имя пишутся по-другому, они связаны с предками, поэтому есть такая возможность», - заявил депутат.

Гильмутдинов также привёл аргументы в пользу новой графы.

«Кто-то говорит: зачем это нужно? Что это позволит решать? Тем более что со временем и паспорт в бумажном виде теряет свою значимость, будут электронные документы. Ещё раз говорю: если человек хочет обозначить таким образом свою принадлежность к тому или иному этносу, наверное, на примере вкладыша с ФИО на татарском можно, это некая связь в том числе с предками. А вот какие категории – это малочисленные народы, которые постоянно должны доказывать свою принадлежность к ним. Но возможность такую можно предусмотреть для тех граждан, у кого есть определённые преференции».

Ранее депутат Виталий Милонов предложил Минюсту вернуть графу «национальность» в паспорт. В СССР указание национальности в паспорте и других документах носило обязательный характер. Национальность гражданина записывалась в эту графу на основании национальности родителей (или одного из них).

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Комментарии

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Petrovich
2021-07-25 22:48:26
Графу "национальность" полностью поддерживаю, как и было раньше. Хотя бить кого надо будут не по паспорту, а по морде...
Leopol'd
2021-07-25 21:33:22
За полмиллиона в месяц...
Убрать отметку о жене/муже, добавить графу национальность. Вот уже и две инициативы. Не зря депутатствовал.
Ura Orlov
2021-07-25 21:17:07
Национальность тер-мин (террористическая мина) чужеродный, ведь Русы Родовики.
Гость
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