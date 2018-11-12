Новую котельную запустили в Сегеже, где несколько домов остались без отопления

В Сегеже запущена новая котельная, которая будет отапливать улицы и здания, оставшиеся без тепла, сообщает Минстрой Карелии.

"Котельная была построена за три месяца. В течение октября был произведен монтаж наружных стеновых панелей здания, установлены два котлоагрегата, насосное оборудование и смонтированы тепловые сети. Новая котельная работает на дровах. Это экологически чистый вид топлива, исключающий вредные выбросы. Сейчас новая котельная по улице Лейгубской подает тепло в 4 многоквартирных дома - № 1, 2, 3 и 4", - говорится в сообщении.

В настоящее время котельная работает в штатном режиме, запас дров имеется и регулярно пополняется, пишет Минстрой.

Всего на подготовку к отопительному сезону в Сегежском районе было направлено более 170 млн рублей. Подключение жилого фонда к теплоснабжению началось с 29 сентября. Сейчас растоплены все 10 котельных.