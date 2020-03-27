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Новую районную автостанцию в Карелии раскрасят по-особенному

Новости. Общество
14:28, 30 Марта 2020
фото: fotobus.msk.ru
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Строительство второй станции для междугородних пассажирских автобусов в рамках программы создания сети автостанций в райцентрах Карелии запланировано в Пудоже.

Это следует из документации к аукциону, объявленному для выбора подрядной организации, которая построит объект.

Согласно проекту, предусмотрено обустройство проезда для автобусов, перронов отправления и прибытия, а также реконструкция существующего здания автостанции.

Особый акцент проектировщики сделали на раскраске здания. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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